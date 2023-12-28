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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استهداف المعبر الشمالي في مدينة قلقيلية بصليات رصاص

ارشيفي
ارشيفي

 

ذكرت كتائب شهداء الأقصى قلقيلية ( مجموعات ليوث المجد ) أنها استهدفت المعبر الشمالي في مدينة قلقيلية  بصليات رصاص قبل قليل.

وأوردت كتائب شهداء الأقصى في بيان لها؛ أن ذلك يأتي التزاما  بقرار قيادة كتائب شهداء  الأقصى بالضفة المحتلة بالنفير العام .

وقالت الكتائب أيضا في نهاية البيان : ننتظركم في ميدان المعركة يا أبناء الصهيونية فأنتم لا تعرفون أننا نعشق الشهادة كما انتم تحبون الحياه؛ كتائب الأقصى إذا قالت فعلت وإذا وعدت اوفت واذا ضربت اوجعت.

وكانت كتائب القسام الزراع العسكري لـ حركة حماس، أعلنت اليوم الخميس، استهداف 7 آليات إسرائيلية  بقذائف "الياسين 105" وعبوات "الشواظ" في منقطتي التفاح والدرج بمدينة غزة.

وقالت كتائب القسام عبر صفحتها على تليجرام، إنها تدمرت آلية عسكرية إسرائيلية أيضا بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، أنها استهدف جرافة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما استهدفت كتائب القسام، الأربعاء، دبابة وناقلة جند صهيونيتين شمال مدينة خانيونس بقذائف "الياسين 105".

واستهدفت أيضا قوة إسرائيلية خاصة تحصنت في منزل في شارع غزة القديم بمنطقة جباليا البلد لأول مرة بصاروخ RPO-A المضاد للتحصينات، مما أدى إلى مقتل وإصابة جميع الجنود المتحصنين في المنزل.
 

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