في يوم واحد.. إطلاق 100 صاروخ و10 طائرات مسيرة من لبنان باتجاه الجليل

نقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر عبرية أنه تم إطلاق 100 صاروخ و 10 طائرات مسيرة من لبنان باتجاه الجليل اليوم.



وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حذر خلال لقائه وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون في دارته من أن «استمرار الاستفزازات الإسرائيلية في جنوب لبنان قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع واندلاع حرب شاملة في المنطقة ككل».

كما دعا ميقاتي - بحسب جريدة الأخبار اللبنانية - إلى ممارسة أقصى الضغوط لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان.

وفي اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، أعرب ميقاتي عن قلقه من «تصاعد العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان واستهداف المدنيين على نطاق واسع»، محذراً من أن «التمادي في الاعتداءات من شأنه أن يدخل لبنان في مواجهة شاملة قد تطال كل دول المنطقة».