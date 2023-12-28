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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعيين 4 رؤساء أقسام بعدد من كليات جامعة أسيوط

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ قرارات؛ بتعيين أربعة رؤساء مجالس أقسام بكليات: الطب البيطري، التجارة، الآداب، معهد جنوب مصر للأورام.

وتضمنت القرارات؛ تجديد قيام الدكتور عمر أحمد كامل أمين الأستاذ المساعد بقسم طب الطيور والأرانب بكلية الطب البيطري، بالعمل رئيساً لمجلس القسم، وذلك لمدة عام، وقيام الدكتور سامح عبد السلام مصطفي الأستاذ المساعد بقسم المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة، بالعمل رئيساً لمجلس القسم، وذلك لمدة عام.

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كما شملت القرارات؛ تعيين الدكتور محمد عبد المجيد منصور الأستاذ بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب، رئيساً لمجلس القسم، وذلك لمدة ثلاث سنوات، إلي جانب قيام الدكتورة شيماء حسن شعبان حسن الأستاذ المساعد بقسم باثولوجيا الأورام، بمعهد جنوب مصر للأورام، بالعمل رئيساً لمجلس القسم، وذلك لمدة عام.

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