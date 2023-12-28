الأول.. الأهلي يتفوق على هذه الأندية في استفتاء جلوب سوكر / فيديو جراف

فاز السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي بالمركز الأول في استفتاء جلوب سوكر ل أفضل مدرب في العالم.

تفوق على جوارديولا

وتفوق كولر على بيب جوارديولا وأنشيلوتي وأرتيتا و تشافي وعدد من الأسماء البارزة في عالم التدريب.

ونجح كولر في حصد ما يقرب من27% من إجمالي الأصوات وجاء جوارديولا في المركز الثاني، وحل أنشيلوتي في المركز الثالث.

جاء تفوق كولر بعد موسم تاريخي مع النادي الأهلي نجح خلاله في حصد5 ألقاب وهي الدوري وكأس مصر ولقبين لبطولة كأس السوبر المحلي ودوري أبطال إفريقيا، بالإضافة لإنجاز التتويج ببرونزية مونديال الأندية للمرة الرابعة في تاريخ النادي.

ولمتابعة المزيد حول استفتاء جلوب سوكر واكتساح الأهلي ومدربه مارسيل كولر .. تابع الفيديو جراف التالي: