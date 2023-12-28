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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أشواط إضافية | التعادل يحسم مواجهة الأهلي وفيوتشر في نهائي السوبر

صدى البلد

انتهت أحداث الشوط الثاني من مباراة النادي الأهلي ونادي مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقامة حاليا على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بالتعادل  ٢-٢.

وتتجه المباراة إلى الأشواط الأضافية ٣٠ دقيقة على شوطين.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي ومودرن فيوتشر، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقامة حاليا على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، وتشير النتيجة لتقدم الأهلي بهدفين دون رد.

ونجح محمود عبد المنعم كهربا في تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى مودرن فيوتشر في الدقيقة ١٣ من عمر الشوط الأول بعد عرضية من ركنية على معلول.

ونجح الشحات في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة ٣٤ من عمر الشوط الأول بعد صناعة من كهربا.

وشهد الشوط الأول سيطرة للأهلي على مجريات اللقاء وسط هجمات مرتدة من فيوتشر شكلت أحدها خطورة على مرمى مصطفى شوبير.

ونجح عمر السعيد من الضغط على مصطفى شوبير في الدقيقة ٧٧ من عمر اللقاء ليسجل الهدف الأول لفيوتشر، وبعدها في الدقيقة ٨٠ نجح محمد محمود في تسجيل هدف التعادل من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وعقب تسجيله للهدف اعتذر لجماهير الأهلي على التسجيل في مرماهم بصفته لاعبا سابقا في النادى الأهلي.

وواصل النادي الأهلي سيطرته على اللقاء وسط إهدار الكثير من الفرصة الخطيرة على حارس مرمى محمود جنش.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الأهلي لخوض مباراة مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وبيرسي تاو.

 

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