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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المؤلفين والملحنين : ملكية تسجيلات أغاني أم كلثوم محسومة لـ صوت القاهرة

جمعية الملؤلفين والملحنين
جمعية الملؤلفين والملحنين

أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "ساسيرو"، بيانا بالمستندات لتثبت احقية شركة "صوت القاهرة" الأغاني التي سجلتها الفنانة الراحلة أم كلثوم.


جاء البيان الصادر من مكتب الدكتور حسام لطفي استاذ القانون بكلية الحقوق، والمستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين، والمستشار القانوني لشركة صوت القاهرة، كالتالي: "تؤكد جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، وهي جمعية أهلية مركزية أنها وحدها دون غيرها صاحبة الحق في الترخيص بالأداء العلني وإعادة النشر لأي من أغاني المؤلفين والملحنين من أعضائها بما في ذلك الأغاني التي سجلتها السيدة أم كلثوم بصوتها باسم ولحساب صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات


كما تؤكد أن ملكية التسجيلات الصوتية للسيدة أم كلثوم، محسومة لصالح شركة صوت القاهرة بموجب حكم محكمة القاهرة الاقتصادية في القضية رقم 1957 و2482 لسنة 2017 اقتصادي القاهرة والمستأنفة برقم 385 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة، ولم يطعن فيه بالنقض، وبالتالي صار الحكم باتا واجب النفاذ، وهو حكم ينفى صفة السيد محسن جابر وشركاته التي خلفته في التعامل بصفته موزعا للتسجيلات الصوتية للسيدة أم كلثوم، ويتجاهل إقرار موثق من السيدة أم كلثوم بحسم الملكية لصالح شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، وهو إقرار أيده إقرار لاحق موثق من الجيل الأول من ورثة السيدة أم كلثوم".


وأضاف: "نؤكد أن السيد محسن جابر، وشركاته ومنها شركة ستارز (لبنان) يعلم أن مؤدي هذه المستندات أن تظل حقوق الأداء العلني وإعادة النشر ملكا خالصا لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، لا وهذا كله يبرر تحذير الغير من التعامل مع السيد محسن جابر أو أي من شركاته في شأن الأداء العلني وإعادة النشر لكل ما هو من تسجيلات السيدة أم كلثوم".

صوت القاهرة جمعية المؤلفين والملحنين

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