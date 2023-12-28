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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تحطمت سيارته ونجا من الموت بعد 6 أيام.. ما القصة؟

حادث سيارة
حادث سيارة

تحطمت سيارته في ولاية إنديانا الأمريكية، وحوصر فيها 6 أيام كاملة، لكنه نجا من الموت بعد إنقاذه من سيارته المحطمة.

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كان صيادان يستكشفان المكان عندما شاهدا مركبة في خور أسفل جسر فوق سولت كريك، وقررا التحقق منها فوجدا فيها راكبًا داخلها.


لم يتمكن من الوصول إلى هاتفه، وحسب أقوال رقيب في شرطة الولاية، فإن السائق الذي قالت السلطات إنه ماثيو ريوم، 27 عامًا، تعرض للحادث ولم يتمكن من الوصول إلى هاتفه لطلب المساعدة.


وأوضح بيان صحفي لشرطة إنديانا أن ريوم بقي حيًا بشرب مياه الأمطار. وفي مؤتمر صحفي، قال ماريو جارسيا، أحد الصيادين الذين عثرا على الرجل، إنه "ذكر أنه كان هناك منذ الأربعاء الماضي وحاول الصراخ لكن لم يسمعه أحد"، حسب موقع بيبول.

سيارته

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