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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن ينعى الرهينة الأمريكية ذات الـ70 عاما

صدى البلد

أعرب الرئيس جو بايدن عن حزنه عندما علم بوفاة جوديث وينشتاين، 70 عاما، خلال هجمات 7 أكتوبر، ويُعتقد أن وينشتاين، وهي مواطنة أمريكية وكندية وإسرائيلية، هي أكبر امرأة بين الرهائن المحتجزين في غزة.

 

كان كيبوتس نير عوز أكد في وقت سابق اليوم أنها "قُتلت في هحوم 7 أكتوبر، ولا يزال جثمانها في قطاع غزة. تأتي هذه الأخبار في أعقاب الكشف عن أن زوج جوديث، جاد حجي، يُعتقد أيضًا أنه قُتل.

 

قال الرئيس بايدن في بيان له: "إن هذا التطور المأساوي له تأثير عميق، ويأتي في أعقاب أنباء الأسبوع الماضي عن مقتل زوج جوديث، جاد حجي.

 

وشدد بايدن على الأسابيع الصعبة التي مرت بها الأسرة، قائلاً: "لقد كانوا يعيشون في الجحيم لأسابيع. ولا ينبغي لأي عائلة أن تتحمل مثل هذه المحنة". وأكد مجددا التزامه تجاه جميع عائلات أولئك الذين ما زالوا محتجزين كرهائن، متعهدا "أننا لن نتوقف عن العمل على إعادتهم إلى وطنهم".

 

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