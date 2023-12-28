حزب الاتحادي الديمقراطي: الوضع في السودان محزن ومأساوي.. فيديو

قال معتز الفحل، الأمين العام السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني، إن الدعم السريع اعتدى على مخازن منظمة الغذاء العالمي.



وأضاف معتز الفحل، الأمين العام السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "المخازن التي اعتدى عليها الدعم السريع كان بها مواد غذائية تكفي مليون ونصف مواطن.. الاعتداء على المخازن جريمة أخرى تضاف لجرائم الدعم السريع".

وأردف: "الدعم السريع لا يحترم القواعد والقوانين الإنسانية، وهذا يؤكد أن الوضع في السودان من سيء لأسوأ"، موضحا أن الوضع في السودان صعب محزن ومأساوي.

