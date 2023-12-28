شمس الكويتية: تزوجت بشخصية هامة عربيًا "زواج مصلحة"

قالت الفنانة الكويتية شمس، العديد من أسرار زواجها،وعندما كانت طفلة صغيرة، كان هناك عادات وتقاليد، وكانوا يعتبرون الغناء كفر وفجر وفسوق.

واضافت خلال حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON" ، أنها تزوجت شخصية مهمة على مستوى العالم العربي والخليجي، واشترطت أن تغني، واعتبر ذلك في بداية الأمر زواج مصلحة ولكن جاء الحب بعد الزواج وأنھا تتواصل معھ بعد الطلاق حتى الآن".

العلاقة قبل الزواج

وتابعت: إن العلاقة قبل الزواج حرية شخصية، وإن كانت مبنية على نية صافية من قبل الأشخاص، فلا أظن أنه لا حاجة لورقة لحسن النوايا.



وأضافت :"فيه رجالة تمليء العين.. ولكن أواجه تطور سيء، مفيش رجل يقدر يقاوم معايا، العيب عندي، حيث اتحرك بسرعة".

وكشفت أن علاقتها لم تنتهي بأزواجها السابقين، معقبة :"علاقتي بطليقي انتهت كزواج ولكن علاقتنا مستمرة ولا يوجد أثر سيء وإحنا صحاب"

https://fb.watch/pdB-sDUkR4/?mibextid=RtaFA8