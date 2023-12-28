السوبر المصري| مروان عطية: جائزة أفضل لاعب تتويج لجهود كل اللاعبين

قال مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن تتويجه بلقب أفضل لاعب في بطولة السوبر المصري تتويج لجهود جميع اللاعبين في الفريق، والأهم هو فوز الأهلي بالسوبر وإسعاد الجماهير.
وأكد عطية أن لاعبي الأهلي كانوا على قدر المسئولية خلال الفترة الماضية، حيث خاض الفريق مواجهات صعبة وقوية في كأس العالم للأندية بالسعودية، ثم شارك في السوبر المصري بالإمارات ونجح في التتويج باللقب.
وواصل لاعب وسط الأهلي حديثه: خضنا مباراة قوية أمام سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي ونجحنا في حسم التأهل لمواجهة مودرن فيوتشر، ورغم امتداد المباراة إلى شوطين إضافيين إلا أن الأهلي نجح في حسم المباراة بالتتويج باللقب.
ووجه مروان عطية الشكر إلى جماهير الأهلي، مؤكدًا أن حضورهم ومساندتهم للفريق ليس جديدًا عليهم.