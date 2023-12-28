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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السوبر المصري| مروان عطية: جائزة أفضل لاعب تتويج لجهود كل اللاعبين

مروان عطية
مروان عطية

قال مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن تتويجه بلقب أفضل لاعب في ‏بطولة السوبر المصري تتويج لجهود جميع اللاعبين في الفريق، والأهم هو فوز الأهلي بالسوبر ‏وإسعاد الجماهير.‏

 

وأكد عطية أن لاعبي الأهلي كانوا على قدر المسئولية خلال الفترة الماضية، حيث خاض الفريق ‏مواجهات صعبة وقوية في كأس العالم للأندية بالسعودية، ثم شارك في السوبر المصري ‏بالإمارات ونجح في التتويج باللقب.‏

 

وواصل لاعب وسط الأهلي حديثه: خضنا مباراة قوية أمام سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي ‏ونجحنا في حسم التأهل لمواجهة مودرن فيوتشر، ورغم امتداد المباراة إلى شوطين إضافيين إلا ‏أن الأهلي نجح في حسم المباراة بالتتويج باللقب.‏

 

ووجه مروان عطية الشكر إلى جماهير الأهلي، مؤكدًا أن حضورهم ومساندتهم للفريق ليس جديدًا ‏عليهم.

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