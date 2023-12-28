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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

زعلان من نفسه.. الشناوي يحيي مصطفي شوبير قبل مغادرة مراسم التتويج

صدى البلد

رصدت عدسة صدى البلد اجواء الاحتفال للاعبي الأهلي عقب الفوز على مودرن فيوتشر 4-2 في نهائي السوبر المصري وحصد اللقب الـ14 للمارد الأحمر .

ومن ضمن الأجواء أن محمد الشناوي حارس المرمى حرص على تحية مصطفي شوبير قبل أن يغادر الأخير مراسم التتويج بعد خطأه في الهدف الاول لفيوتشر.


أعرب مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن فرحته بالتتويج بلقب كأس السوبر المصري على حساب مودرن فيوتشر، بعد الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين، مؤكدًا أحقية الأهلي في الفوز باللقب.

وقال شوبير إن المباراة النهائية لم تكن سهلة، ورغم الأداء الجيد للأهلي إلا أنه حدث بعض التراخي الذي تسبب في استقبال الفريق هدفي التعادل، ولكن خبرات الأهلي مكنته من الفوز بالمباراة والتتويج بالبطولة.

 

وتعليقًا على علاقته بمحمد الشناوي قائد الفريق، قال شوبير: الشناوي أخ أكبر لي وهو حارس كبير، وأتمنى له الشفاء وأن يعود سريعًا للتألق وقيادة الفريق.

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