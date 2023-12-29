جمال شعبان يحذر من برودة الشتاء على القلب

حذر الدكتور جمال شعبان استشاري امراض القلب على صفحته الشخصية منشور للتحذير من برد الشتاء .

وقال شعبان " حذارِ من خطورة البرد على القلب انخفاض درجات حرارة الجو يؤدي إلي تقلص في الأوعية الدموية، وارتفاع في ضغط الدم مع تنشيط الجهاز العصبي السبمثاوي وتسارع في ضربات القلب، كمحاولة من القلب للاحتفاظ بدرجة حرارة الجسم مما يؤدي إلي تزايد احتمالات تكون جلطة في الأوعية الدموية أو الشرايين التاجية ومن ثم أزمة قلبية كما يقل شرب الماء لعدم الإحساس بالعطش.

وأضاف أن ذلك يؤدي إلى الإصابة بالإنفلونزا والتهابات الزور والنزلات الشعبية قد تفاقم حالة مرضي القلب، مشيرا أن كبار السن والأطفال هم الأكثر عرضة لمشكلات القلب في البرد.

النصائح والاحتياطات لتفادي الأزمة القلبية:

تجنب التعرض لتيارات الرياح

والبرد الشديد

تجنب الخروج المفاجيء

من مكان دافيء إلي مكان بارد

ارتداء طبقات عديدة من الملابس

لحبس الهواء بين طبقة والأخرى

يحافظ علي حرارة الجسم أفيد من إزار واحد ثقيل

غطاء الرأس والرقبة والأذنين يساعد في عدم انخفاض حرارة الجسم

شرب الماء بانتظام والسوائل غير السكرية بمعدل لا يقل عن ٢ لتر يوميا

تجنب شرب الصودا والمشروبات الغازية

المشروبات صديقة القلب في الشتاء

الشاي الأسود أو الأخضر والقهوة والزنجبيل بدون سكر طبعاً تجنب التدفئة الزائدة

عند الإحساس بوجع في الصدر أو عدم ارتياح يجب استشارة طبيب القلب قبل تعليق الوجع على شماعة البرد المفتري عليه.