وشك نحس على الأهلي ..رضا عبد العال يهاجم إمام عاشور

نشر الإعلامي إسلام صادق تصريحات رضا عبد العال رداً على إمام عاشور عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب إسلام صادق : رضا عبد العال رداً على إمام عاشور:"انت عيل متعرفش حاجه انت تاريخك ايه يلا انت وشك نحس علي النادي الاهلي انت يوم ما جيت الاهلي فقد بطولتين في تاريخه وانهادرة كانت التالته لولا ستر ربنا وكلها كام شهر وهتبقا عجوة وملكش عازة".

وانتهت أحداث مباراة النادي الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقامة حاليا على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بفوز الأهلي بنتيجة ٤-٢ .

وبهذه النتيجة يحصد الأهلي لقب السوبر للمرة ١٤ في تاريخه.

وانتهت أحداث الشوط الثاني من مباراة النادي الأهلي ونادي مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بالتعادل ٢-٢.