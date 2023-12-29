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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عيد عبدالملك: الأهلي استحق السوبر .. وباتشيكو لازم يمشي

صدى البلد

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن الأهلي كان الأفضل أمام فيوتشر، واستطاع السيطرة على كل مجريات اللقاء، حتى إجراء التغييرات التي شاركت في الشوط الثاني، وبعدها سجل فيوتشر هدفين ونجح في التعادل، مشيرا إلى أن الهدفين انقذا شكل بطولة كأس السوبر، في ظل تواضع مستوى البطولة بشكل عام.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي يلعب دائمًا على الاختراقات والكرة السريعة، وبالتالي فمن الصعب الاعتماد كثيرا على انتوني موديست، فهو يحتاج فقط للكرات العرضية داخل الصندوق، لكنه يحتاج إلى الوصول لفورمة فنية وبدنية جيدة".

وواصل: "موديست حاليا لا يُناسب خطة الأهلي، وفقد الكرة كثيرًا، لكن كولر واضح ان لديه قناعة كبيرة باللاعب، واعتقد ان محمد عادل حكم لقاء نهائي السوبر لم يعطي فيوتشر حقه، في لعبة طرد مروان عطية، كان من الممكن ان تغير بعض الامور خصوصا انها في الوقت الاضافي".

وأضاف: "باتشيكو خسر العديد من البطولات مع بيراميدز ويجب رحيله في اقرب وقت، وهناك تحفظات فنية كثيرة على ما يقدمه، كما أنه لا يعتمد على العناصر الأفضل، ويكون مجرد رد فعل في بعض المباريات".

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