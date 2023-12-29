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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حصاد 2023|مايكروسوفت تكشف عن أهم الإحصائيات لمتصفح إيدج

حصاد 2023 | مايكروسوفت
حصاد 2023 | مايكروسوفت تكشف عن أهم الإحصائيات لمتصفح إيدج

أسدلت شركة مايكروسوفت  الأمريكية الستار عن أهم الإحصائيات لمتصفحها الشهير “إيدج” في عام 2023 الذي أوشك على الإنتهاء، الذى بات الأهم والأبرز لديها بعد توقف شقيقه الأكبر إنترنت إكسبلورر.

وبحسب موقع “سي نت” التقني، تظهر هذه الإحصائيات مدى فاعلية الأدوات المختلفة الخاصة بالمتصفح وكيفية اعتماد المستخدمين عليها بشكل موسع.

يبدو أن عام 2023 الجاري هو تميمة الحظ لمتصفح إيدج، بسبب دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ومحرك البحث “بينج” في المتصفح، الأمر الذي حسن بشكل كبير من متجربة استخدام متصفح مايكروسوفت.

أعلنت مايكروسوفت على موقعها الرسمي أن مستخدميها أجروا 2 مليار محادثة مع مساعدها الشخصي Copilot، مع توليد حوالي 1.8 مليار صورة بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي، كما ان إيدج أوقف 127 مليون عملية احتيالية على الإنترنت، أي أنه يتصدى مع كل 4 ثوان لعملية احتيال.

تحدثت مايكروسوفت أيضاً عن كون “إيدج” المتصفح الأفضل عند التسوق من خلال الإنترنت، بجانب مميزات المتصفح ومستوى الأمان العالي الذى يقدمه.

يذكر أن متصفح “إيدج” يستحوذ على نسبة 5.5% فقط من الحصة السوقية لسوق المتصفحات في أجهزة الحاسوب، ليأتي بعد متصفحي جوجل كروم وسفاري، كما أنه المتصفح الإفتراضي لأجهزة ويندوز.

مايكروسوفت ايدج إنترنت إكسبلورر الذكاء الاصطناعي CoPilot

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