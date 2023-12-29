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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤشر البورصة المصرية الرئيسي Egx 30 يربح 1.5% الأسبوع الماضي

البورصة المصرية
البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي.. وبلغ إجمالي القيمة السوقية 1,594.6 مليار جنيه في نهاية الفترة مما يمثل انخفاضا بنحو %4.2.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 24691.82 نقطة وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 5462.26 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 7854.53 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 29877.29 نقطة، فيما زاد مؤشر تميز بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 6394.39 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 72 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.594 تريليون جنيه، بنسبة تراجع 4.2% .

وارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 235.5 مليار جنيه خلال الأسبوع المنقضى، في حين بلغت كمية التداول نحو 6.240 مليار ورقة منفذة على 546 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 1.667 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 6.877 مليار ورقة منفذة على 621 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 8.22% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 91.78%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

سجلت تعاملات المصريين نسبة %92.0 من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة %1.7 و العرب على %6.4 و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 53.9 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 59.7 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

تعاملات المصريين

جدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت %86.4 من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب %6.1 و سجل العرب %7.5 و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 3,709.7 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 3,934.9 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

البورصة مؤشرات البورصة مليار جنيه مؤشر الأسهم الصغيرة قيمة التداول

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