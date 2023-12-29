سرقة مدافن المستقبل بالإسماعيلية.. تعرف على الحقيقة

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على إحدى الصفحات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تعليق مدعوم بصور تضمن ادعاء صاحب الحساب بتعرض (مدافن المستقبل بالإسماعيلية) للسرقة من قبل مجهولين.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن .. وبتاريخ 26 الجارى قامت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بإستدعاء الشاكى "صاحب الحساب" وبسؤاله قرر أنه أثناء زيارته لقبر والده بمقابر المُستقبل فوجئ بعدم وجود البرواز الحديدى "الكريتال" المتواجد على عين الحريم فاعتقد عن طريق الخطأ قيام أحد اللصوص بالاستيلاء عليه ، وفى وقت لاحق قام بزيارة المقابر مرة أخرى فأخبره الحارس المُعين عليها بمُشاهدته لذلك البرواز مُلقى على الأرض إثر تعرضه للعوامل الجوية فقام بالتحفظ عليه بغرفته الخاصة ولم يقم بتركيبه مرة أخرى خشية سقوطه لتأثره بالصدأ.

وبسؤال الحارس المشار إليه أيد ذلك كما أيد الشاكى ذات المضمون .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.