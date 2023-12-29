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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بـ1,7 مليون جنيه

إحباط محاولة لترويج 17 ألف قرص مخدر في البحيرة

المتهمين
المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطلين بالبحيرة بحوزتهما 17 ألف قرص مخدر.. تقدر قيمتهم قرابة 1,7 مليون جنيه.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") تخصص نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالأقراص المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذان من دائرة قسم شرطة غرب النوبارية بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (17 ألف قرص مخدر لعقار "ترامادول"- مبلغ مالى "متحصلات نشاطهما الإجرامى") وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الإتجار.

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,700,000 واحد مليون وسبعمائة ألف جنيه تقريباً).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.


 يأتي ذلك  إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

الأجهزة الامنية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاقراص المخدرة المخدرات والأسلحة النيابة العامة غرب النوبارية معلومات جنائية

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