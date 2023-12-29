حزب الله: استهدفنا رافعة تحمل تجهيزات ومعدات تجسس إسرائيلية بمزارع دوفيف

أعلن حزب الله اللبناني، استهداف رافعة تحمل تجهيزات ومعدات تجسس إسرائيلية في مزارع دوفيف، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، فيما أكد إعلام إسرائيلي، إطلاق صاروخ من لبنان على دوفيف الحدودية الشمالية.

الكهرباء انقطعت عن مستوطنة "مرجيلوت" نتيجة قصف حزب الله

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن صفارات الإنذار دوت بمقر قيادة القطاع الشرقي باليونيفيل في ابل السقي، وكانت الكهرباء انقطعت عن مستوطنة "مرجيلوت" نتيجة قصف حزب الله ومن غير المعروف متى يمكن إعادتها.

واستهدفت عناصر المقاومة اللبنانية موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة.