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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله اللبناني يستهدف عدة مواقع إسرائيلية.. تفاصيل

صدى البلد

 استهدف ‌‌‌‏مجاهدو حزب الله اللبناني، صباح اليوم الجمعة، موقع ‏حدب يارون الإسرائيلي مُجدّدًا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

واستهدف حزب الله موقع المرج الإسرائيلي وحققنا فيه إصابة مباشرة.

وأفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 187 فلسطينيا في القصف الإسرائيلي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، اليوم، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت نحو 20 فلسطينيا بالضفة الغربية، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، شابين من مخيم الأمعري في مدينة البيرة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين معتز الشني، وأحمد أبو كويك، وذلك عقب دهم منزليهما في المخيم، وتفتيشهما.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا من داخل مركبة إسعاف في مخيم الفارعة بعد إصابته برصاصة في اليد.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية وصلت إلى مشارف مخيم النصيرات من الجهة الشرقية بعد اقتحام مخيم البريج منذ عدة أيام.

وحسب وسائل إعلام فلسطينية فإن الدبابات الإسرائيلية تمركزت خلف محطة وقود أبو عاصي التي تقع مقابل مدخل مخيم النصيرات، مؤكدين أن المنطقة هناك خالية من أي تواجد للمدنيين.

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