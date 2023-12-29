عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طعنها بألة حادة.. مصرع سيدة على يد زوجها في الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

لقيت سيدة بقرية بانوب التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية مصرعها طعنا بسلاح أبيض على يد زوجها لخلافات زوجية.


تلقت مديرية أمن الدقهلية  إخطارا من  مركز شرطة نبروه من عددا من  أهالى قرية بانوب التابعة للمركز بمصرع سيدة على يد زوجها طعنا اثر خلافات زوجيه  نشبت بينهما  .


انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مقتل ندى  ش ا .30 عامًا على يد زوجها ويدعى أحمد م .م 38 عامًا حيث تعدى عليها بالضرب بسلاح أبيض حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بسبب خلافات أسرية بينهما.


تم ضبط الزوج والسلاح المستخدم وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.

الدقهلية المنصورة الدولى خلافات زوجية دقهلية لفظت انفاسها الاخيرة محافظة الدقهلية مستشفى المنصورة الدولي مركز شرطة نبروه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه مرة واحدة.. شعبة الذهب توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

نزل 1000 جنيه.. تراجع أسعار الذهب بعد الارتفاعات المتتالية.. اعرف وصل كام

2000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قفزة غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق

هام لأصحاب المعاشات.. حقيقة الزيادة الجديدة في يناير

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 29-12-2023

خالد الغندور ينتقد لاعبي الأهلي: سبحان الله نفس اللعبة

200 جنيه في لحظة.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد قفزة كبيرة

موضوعات متعلقة

الأشد منذ 5 أعوام.. كيف واجهت الدقهلية موجة الأمطار الغزيرة؟

ترشيحاتنا

إمام عاشور رد على الجميع بروعة مستواه| رسالة مثيرة من نجم زملكاوي شهير

قضايا الدولة: إعلان نتيجة انتخابات نادي مستشاري الهيئة عقب غلق الاقتراع مباشرة

دعاء ساعة الاستجابة في آخر جمعة بالعام.. يفتح لك 1000 باب من الخيرات

ارتفاع عدد سكان مصر بـ 5 أضعاف مقارنة بـ1950.. إنفوجراف

انتقال عمر كمال إلى الزمالك ..فيوتشر يكشف مفاجأة مدوية

الأرصاد الجوية تزف بشرى للمواطنين بشأن طقس الساعات القادمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. فستان فيفي عبده يثير ضجة وخبيرة أبراج تكشف مفاجآت في توقعات 2024

بدون أدوية.. علاجات منزلية سريعة ورخيصة لـ الشفاه المتشققة

ابنة عمرو دياب تتألق بإطلالة جريئة في أحدث ظهور.. شاهد

مرتبطة بنهاية العالم.. 10 مخلوقات غريبة تظهر للعالم لأول مرة في 2023

فيديو

بعد الزلزال المدمر.. تركيا تستعد لقرار تاريخي عاجل

عيار 21 يفاجئ الجميع .. ماذا يحدث في سوق الذهب ؟

هتلزق فيكي ليه.. حورية فرغلي توجه رسالة إلى أمينة خليل| «فيديوجراف»

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل بسبب حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ