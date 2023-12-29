طعنها بألة حادة.. مصرع سيدة على يد زوجها في الدقهلية

لقيت سيدة بقرية بانوب التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية مصرعها طعنا بسلاح أبيض على يد زوجها لخلافات زوجية.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة نبروه من عددا من أهالى قرية بانوب التابعة للمركز بمصرع سيدة على يد زوجها طعنا اثر خلافات زوجيه نشبت بينهما .



انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مقتل ندى ش ا .30 عامًا على يد زوجها ويدعى أحمد م .م 38 عامًا حيث تعدى عليها بالضرب بسلاح أبيض حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بسبب خلافات أسرية بينهما.



تم ضبط الزوج والسلاح المستخدم وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.