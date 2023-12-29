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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يطلق قذائف مدفعية ويشن غارات جوية جنوب لبنان

صدى البلد

تصاعدت التوترات بين إسرائيل وحزب الله بشكل أكبر، حيث شنت قوات الإحتلال الإسرائيلية المزيد من القذائف المدفعية وشن الغارات الجوية في جنوب لبنان ردًا على ما زعمت أنها هجمات صاروخية شنها حزب الله عبر الحدود.

 

وفقا لما نشرته الجارديان، يدعو حزب الله علناً إلى تدمير "النظام الصهيوني في فلسطين" ويتم تصنيفه كمنظمة إرهابية من قبل معظم القوى الغربية. وتتمتع المجموعة بتحالف طويل الأمد مع حماس والجهاد الإسلامي، وقد انخرطت في اشتباكات متكررة مع قوات الجيش الإسرائيلي على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ اندلاع الصراع الأخير في 7 أكتوبر.

 

وفقًا لبيان عسكري إسرائيلي، تم تحديد سلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، مما دفع مدفعية الجيش الإسرائيلي إلى ضرب مصادر إطلاق النار المبلغ عنها. 

 

كما قدم البيان تفاصيل ضربات إضافية على خلية تابعة لحزب الله مسؤولة عن إطلاق صواريخ مضادة للدبابات في منطقة عيترون ومنصة إطلاق صواريخ موجهة نحو برعام في شمال إسرائيل.

 

علاوة على ذلك، أفادت التقارير بأن طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي استهدفت البنية التحتية لحزب الله في منطقة وادي حامول في لبنان. ويُزعم أن الضربات أصابت مواقع الإطلاق ومجمعًا عسكريًا وبنية تحتية أخرى.

 

قوات الإحتلال الاسرائيلية

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