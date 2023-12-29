الموسيقي حلمي بكر يكشف لـ "صدي البلد" تطورات حالته الصحية

يتواجد حاليًا المُلحن الموسيقي القدير حلمي بكر، في منزله، وذلك بعد خروجه منذ أيام من أحد مستشفيات منطقة الدقي القريبة من منزله، والذي قرر الذهاب له بعد شعوره بوعكة صحية شديد، لكنه خرج منه على "كرسي مُتحرك"، غير قادر على المشي تمامًا

كشف الموسيقارَ حلمي بكر في تصريحات خاصة " لصدي البلد "أنه مريض و متواجد حالياً داخل منزلة قائلا " انا تعبان صحياً جدا و متواجد في المنزل ادعولي ".

حلمي بكر الذي يبلغ من العمر 86 عامًا، رفض بعد خروجه من المستشفى المكوث في غرفة النوم، خاصة وأنه أصبح غير قادر على الحركة، ربما خوفًا من الوحدة، ليقرر أن يتخذ من الصالون مكانا ومقعدا لاستقبال الزائرين من الأصدقاء والمقربين في النهار، وبين قططه وكلابه، والتلفاز.

يذكر أن سماح القرشي زوجة الموسيقار حلمي بكر، أعلنت خلال تصريحات صحفيه لها عن تطورات حالته الصحية، قائلةً إنه يعاني منذ أيام من توقف كامل لحركة قديمه.

قالت زوجة الموسيقار حلمي بكر، إنه ليست لديه أي مشكلة في الحديث، وأنه مازال يتذكر كل شيء حوله، ويتحدث في الفن وفي كامل ذاكرته.

وأضافت أن ما حدث له نتيجة صدمته بعد استيلاء مدير أعماله على أمواله، التي تقدر بمبلغ 2 مليون و280 ألف جنيه.