«الحوثي» تعلن استمرار المقاومة والحشد ضد العدوان الصهيوني

في بيان رسمي أصدره الحوثيون، المعروفون أيضًا باسم أنصار الله، أكدت الجماعة التزامها بالمقاومة المستمرة ضد ما وصفته بعدوانًا صهيونيًا.

ويحدد البيان الذي نشرته وسائل الإعلام العسكرية اليمنية النقاط الرئيسية التي تؤكد على موقف الجماعة واستراتيجياتها وسط التوترات الجيوسياسية الحالية.

أكدت قيادة الحوثيين على أهمية التعبئة الجماهيرية، وحثت الناس على المشاركة في المسيرات والأنشطة المنددة بالجرائم الصهيونية والتعبير عن الدعم لفلسطين.

أشاد البيان بالعمليات البطولية للقوات المسلحة من القوة الصاروخية والطيران بدون طيار والقوات البحرية. وأعربت المجموعة عن تقديرها لعمليات المجاهدين المستمرة في فلسطين المحتلة، وخاصة في غزة وجنوب لبنان وبلاد ما بين النهرين.

أقرت قيادة الحوثيين مواقف رافضة لتحالف حماية السفن الإسرائيلية وعسكرة البحر الأحمر. وسلطوا الضوء على مخاطر هذه المشاركة، وجددوا المطالبة بمواصلة العمليات البحرية ضد السفن الإسرائيلية أو المتعاونة معها حتى رفع الحصار عن غزة.

أعلن الحوثيون التزامهم بتعبئة وتدريب وتأهيل كتائب طوفان الأقصى الشعبية، مؤكدين جاهزيتهم العالية لأي معركة مقبلة ضد العدو الصهيوني والأمريكي أو قواتهما.

استنكرت قيادة الحوثيين التصريحات الأمريكية التي لم تطالب بوقف العدوان، معربة عن ازدراءها للدعم والمشاركة الأمريكية فيما أسمته بجرائم العدو.

دعا الحوثيون الشعوب العربية والإسلامية، وكل من تحركهم الإنسانية في العالم، إلى مواصلة الضغط الشعبي من خلال المسيرات والتظاهرات والمواقف المختلفة.

تمت الدعوة إلى تفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية ضد البضائع والشركات الأمريكية والإسرائيلية الداعمة لها، وحث المجتمعات العربية والإسلامية والعالمية على المشاركة في هذا النوع من الاحتجاج.