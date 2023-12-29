رئيس الأعلى للإعلام: الإفتاء والأزهر اتفقا على تهنئة الأقباط بعيدهم

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن تجديد الخطاب الديني على مر التاريخ من القضايا الشائكة جدا، لأن هناك إتجاهات كثيرة، ومنها إتجاه يقول أن تجديد الخطاب الديني يجب أن يشمل الدين كله لا يتوافق مع المجتمع.

وأضاف الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال لقائه ببرنامج "مانشيت"، عبر قناة "CBC": “هناك أخرون يقولون لا لأن الإسلام نزل وأكتملت أحكامه ونواهيه، وبالتالي الذين ينادوا بتجديد الخطاب الديني يحاولون هدم الإسلام”.

وتابع الكاتب الصحفي كرم جبر، أن هناك اتجاه آخر يقول أننا نجدد المعاني بما يتوافق مع المصلحة المرسلة للمجتمع، ولكن فى نفس الوقت النص، لافتا إلى أنه مع الإتجاه الثالث أن النصوص مقدسة، معقبا: “الإفتاء والأزهر اتفقا على أن تهنئة الإخوة الأقباط بعيدهم من باب الود والمواطنة”.