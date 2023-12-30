خناقة الطيارة.. كيف ظهرت شيرين عبدالوهاب بعد طلاقها من حسام حبيب| فيديوجراف

ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها، مع مصممة الأزياء زينة زكي؛ تحضيرا لحفل رأس السنة في دبي.

خلاف كبير

وقالت الإعلامية نهاد سمير، إن الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب تطلقا للمرة الثانية، مشيرة إلى أن المرة الأولى كان الانفصال عام 2021، وحدث خلاف كبير بينهما.



وتابعت الإعلامية نهاد سمير، أن الإعلامية نضال الأحمدية المعروف أنها مقربة من شيرين عبد الوهاب، قالت إن مشادة وصلت إلى الضرب بين الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب حدثت في الطائرة.

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