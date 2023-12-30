عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

خناقة الطيارة.. كيف ظهرت شيرين عبدالوهاب بعد طلاقها من حسام حبيب| فيديوجراف

شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب

ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها، مع مصممة الأزياء زينة زكي؛ تحضيرا لحفل رأس السنة في دبي.

 

أول ظهور لـ شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها من حسام حبيب

 

خلاف كبير

 

وقالت الإعلامية نهاد سمير، إن الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب تطلقا للمرة الثانية، مشيرة إلى أن المرة الأولى كان الانفصال عام 2021، وحدث خلاف كبير بينهما.


وتابعت الإعلامية نهاد سمير، أن الإعلامية نضال الأحمدية المعروف أنها مقربة من شيرين عبد الوهاب، قالت إن مشادة وصلت إلى الضرب بين الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب حدثت في الطائرة.

ولمتابعة المزيد حول أخبار الفنانة شيرين عبد الوهاب .. تابع الفيديو جراف التالي:

شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها مصممة الأزياء زينة زكي حفل رأس السنة في دبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه دفعة واحدة|تراجع أسعار الذهب بمحلات الصاغة..وهذا ثمن عيار 21 الآن

يا خسارة | نجم الزمالك خارج قائمة منتخب مصر في الأمم الافريقية

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-12-2023| تشتري ولا لأ؟

أنواع الإعاقات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

انخفاض البانية.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت فى الأسواق

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس السبت

23 لاعبا أساسيا.. فيتوريا يستقر على قائمة منتخب مصر

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

موضوعات متعلقة

أول ظهور لـ شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها من حسام حبيب

بعد انفصالها عن حسام حبيب.. شيرين عبدالوهاب تتخذ إجراء جديدًا مع روتانا|فديوجراف

بعد طلاقهما.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

ترشيحاتنا

الصوت والضوء ينير قلعة قايتباي بالإسكندرية.. تفاصيل

بديلا لـ محمد صبحي .. كواليس مفاوضات الزمالك مع حارس الأهلي

بعد اختيارها ضمن أجمل 100 وجه.. 25 صورة للفنانة مى عمر تثير الجدل

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس ليلة رأس السنة.. وتوجه مناشدة عاجلة للمواطنين

تغفر جميع الذنوب| صلاة تؤديها مرة واحدة في العمر.. احرص عليها

بيان عاجل لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعرها خرافي .. أسورة عمرو دياب تثير ضجة على السوشيال ميديا.. شاهد

الست بتحلو بعد الطلاق| شيرين عبدالوهاب تثير الجدل بإطلالتها الجديدة.. شاهد

بتخسس وتدفي.. 5 مشروبات ساخنة تساعد في إنقاص الوزن في الشتاء

ذكرى ميلاده| روديارد كبلينغ أصغر فائز بجائزة نوبل

فيديو

خناقة الطيارة.. كيف ظهرت شيرين عبدالوهاب بعد طلاقها من حسام حبيب| فيديوجراف

تفاصيل مثيرة في حادثة تعرض منة فضالي للنصب| فيديو جراف

سر زواج ثراء جبيل فى أمريكا.. تفاصيل

إدمان وسرطان.. سر خطير عن إليسا في فيلم وثائقي حول حياتها| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ