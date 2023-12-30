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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

فالكون هيفي.. كواليس إطلاق صاروخ SpaceX الثقيل لقوة الفضاء الأمريكية

صدى البلد

تم إطلاق الصاروخ الثقيل فالكون هيفي من SpaceX لإطلاق طائرة الفضاء الغامضة X-37B لصالح القوات الفضائية الأمريكية بعد التأخيرات

ووفقا لموقع “سبيس” أطلقت شركة SpaceX اليوم صاروخها الثقيل فالكون هيفي لإطلاق طائرة الفضاء الغامضة X-37B التابعة للقوات الفضائية الأمريكية، وذلك بعد تأخيرات عدة. 

تمت عملية الإطلاق من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا في فلوريدا في الساعة 8:07 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1:07 صباحًا بتوقيت جرينتش) في يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023.

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كانت هناك تأخيرات عديدة في محاولتي إطلاق طائرة الفضاء السرية X-37B العسكرية التابعة للولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر بسبب سوء الأحوال الجوية ومشكلة في معدات الأرض.

ويعتبر هذا الإطلاق هو السابع لطائرة الفضاء X-37B حتى الآن، ولكنه هو الأول باستخدام صاروخ فالكون هيفي التابع لشركة SpaceX، وهو ثاني أقوى صاروخ يعمل حاليًا بعد نظام إطلاق الفضاء التابع لناسا.

تم إغلاق البث المباشر لإطلاق الصاروخ الثقيل فالكون هيفي من قبل شركة SpaceX قبل وضع طائرة الفضاء X-37B في مدارها النهائي، وذلك بناءً على طلب القوات الفضائية الأمريكية.

تهدف المهمة الجديدة لطائرة الفضاء X-37B، المعروفة أيضًا باسم OTV-7 ("نموذج الاختبار المداري-7") وكذلك USSF-52، إلى استغلال القوة الكبيرة للصاروخ فالكون هيفي. 

وذكر مسؤولو القوات الفضائية أن الأهداف الرئيسية للرحلة تشمل "تشغيل طائرة الفضاء قابلة لإعادة الاستخدام في أنظمة مدارية جديدة". 

ولا توجد العديد من التفاصيل حول هذه البعثة، حيث تكون معلومات بعثات طائرة الفضاء X-37B، بدءًا من خطط الرحلة وصولًا إلى الحمولة الرئيسية.

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