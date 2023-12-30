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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر صمم.. عضو شركة الأهلي يفجر مفاجأة عن تعاقد الأهلي مع موديست

موديست
موديست

فجر أحمد حسام عوض عضو مجلس ادارة شركة الكرة بالأهلي، مفاجأة عن تعاقد الأهلى مع انتوني موديست في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال أحمد حسام عوض خلال لقائه مع الإعلامي أحمد شوبير على قناة اون تايم سبورتس: "كولر رفض كافة المهاجمين الذين تم عرضهم عليه وصمم على اختيار موديست".

وقال عوض : دائما ما يتعرض اتحاد الكرة للهجوم من الجماهير، واتهامه بمجاملة الأهلي في البطولات المحلية لكن ما هي إلا شماعة وهذا الكلام غير صحيح.

وأضاف عوض: في فترة وجودي في اتحاد الكرة عقدنا جلسة مع مسؤولي كل الأندية وشرحنا لهم جدول الدوري المضغوط وأخبرناهم أن يقترح كل مسؤول حل للخروج من أزمة ضغط المباريات، ولكن الجميع قال كان الله في العون ووافقوا على جدول الدوري.

وتابع: كانت علاقتنا بجميع الأندية جيدة وعلى مسافة واحدة من كل الأندية، ولم نجامل أهلي أو أي نادي آخر.

لم يحدث توتر في فترة وجودي في اتحاد الكرة مع النادي الأهلي

وواصل: لم يحصل توتر في فترة وجودي في اتحاد الكرة مع النادي الأهلي والأخير صاحب فضل عليا، وإنما هو اختلاف في بعض الأمور الإدارية.

واختتم تصريحاته، قائلا: النادي الأهلي اختارني فور خروجي من اتحاد الكرة للوجود في شركة الكرة بمكالمة من محمود الخطيب والتعامل مع الخطيب سلس وهو يعشق النادي الأهلي وأحيانا يتعرض للهجوم لكن هذه أمور خارج إرادته.

الأهلى موديست اتحاد الكرة جدول الدوري

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