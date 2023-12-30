كان ممكن يكون أحسن.. إيناس الدغيدي تنتقد أخر مسلسلات يسرا

كشفت المخرجة إيناس الدغيدي عن رأيها فى مسلسل صديقتها الفنانة يسرا 1000 حمد الله على السلامة، والذى عرض خلال شهر رمضان الماضي .

وقالت المخرجة إيناس الدغيدي : أنا بقول دايماً ان العمل في الدراما والسينما عمل جماعي، لكن النجم يتحمل أخطاء الآخرين، ويأخذ نجاح الآخرين لما المسلسل ينجح، وإحنا هنا لا نراعي هذا الأمر".

وأضافت المخرجة إيناس الدغيدي: شايفة إنه تم تحميل الموضوع كله على يسرا، لكن قبلها في سيناريست ومخرج ومنتج، وهي رقم 4 لأنها النجمة".

واستكملت إيناس الدغيدي حديثها قائلة: "أنا قلت لها بيني وبينها كان ممكن يكون العمل أحسن لو في كتابة أحسن، لكن بسبب التسرع النتيجة لم تخرج كما يجب".

أبطال مسلسل "1000 حمد الله على السلامة"



مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، أوتاكا، مدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.