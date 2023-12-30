سامسونج تؤجل الإنتاج بمصنعها داخل الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2025

قررت علامة سامسونج الكورية الجنوبية تأجيل البدء في الإنتاج الضخم داخل مصنعها بولاية تكساس الأمريكية حتى عام 2025، بعدما كان من المقرر بداية الإنتاج في النصف الثاني من 2024.

بحسب موقع “تك رادار” التقني، فالسبب الذي دفع سامسونج لتقليل عملياتها الإنتاجية بولاية تكساس الأمريكية هو تراجع الاقتصاد العالمي، حيث تنوي الشركة الكورية الاستثمار بمبلغ 200 مليار دولار في الولاية الأمريكية.

في الوقت نفسه، تستعد سامسونج لتدشين 11 مسبكًا للرقاقات، وسيكون الأول في مدينة تايلور بنفس الولاية لتصنيع رقاقات بدقة تصنيع 4 نانومتر.

إلا أن المارد الكوري الجنوبي يشعر بالقلق بسبب المنافس الأمريكي القوي إنتل، حيث تحصل الأخيرة على نصيب الأسد في تصنيع الرقاقات.

يذكر أن مصنع سامسونج الجديد لتصنيع الرقاقات بدقة تصنيع 4 نانومتر بمدينة بيونجتايك الكورية سنتج حوالي 28 ألف رقاقة شهريًا، أما مصنع تكساس الأمريكية فيقدم 5 آلاف رقاقة شهريًا.