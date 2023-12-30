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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطوات انتقامية.. موسكو تصدر تهديدا صريحا للدول الغربية بشأن "الأصول الروسية"

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية

أكد مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية دميتري بيريتشيفسكي أن موسكو تعتزم التصرف بشكل متماثل إذا قررت الدول الغربية مصادرة الأصول الروسية.

وأشار المسئول الروسي إلى أنه: "بالطبع، نعترف بأننا سنضطر إلى التصرف بشكل متماثل إذا تمت مصادرة الأصول الروسية أو جزء منها"، بحسب ما أوردته وكالة نوفوتسي الروسية.

ووصف بيريتشيفسكي حجم الأموال التي يمكن أن تغطيها خطوات موسكو الانتقامية بأنه كبير.

وفي وقت سابق، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، إن مصادرة الأصول الروسية من قبل دول أخرى أمر غير قانوني ومحفوف بعواقب ضارة خطيرة.

وأعلنت السلطات الألمانية أمس الأول الخميس، أنها ستجمد أصول روسية تجاوزت قيمتها 4 مليارات يورو، بحسب المتحدث باسم وزارة المالية الألمانية نودجينان نيميندي-دوندادينجار، وهو القرار الذي وصفته الخارجية الألمانية أنه يأتي اتساقا مع قرار مجموعة السبع والقاضي بأن تدفع روسيا فاتورة إعمار أوكرانيا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة المالية الألمانية أنه في ألمانيا، فيما يتعلق بالحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا، تم فرض عقوبات على أصول تبلغ قيمتها حوالي 4.1 مليار يورو اعتبارًا من أوائل ديسمبر.

وأوضح أن هذه الأموال المجمدة والموارد الاقتصادية للأفراد، المجمدة أموال البنك المركزي الروسي.

وفي السياق نفسه، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستيان فاجنر، إلى قرار مجموعة السبع عندما وافق أعضاؤها على بذل الجهود لضمان أن تدفع روسيا تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا على المدى الطويل، والذي قرروا من أجله تجميد أصول الدولة الروسية وفقًا للقانون.

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