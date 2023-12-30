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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصادية قناة السويس توقع عقدا لتصنيع أمتعة السفر باستثمارات 50 مليون دولار

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقد مشروع لإنتاج وتصنيع أمتعة السفر بمنطقة القنطرة غرب الصناعية مع شركة هينيواى الصينية، والتي تعد من أكبر شركات صناعة حقائب السفر، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 120 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات تصل إلى 50 مليون دولار أميركي.

 

وحسب بيان الهيئة،  يستهدف المشروع توفير 2000 فرصة عمل، على أن يبدأ التشغيل الفعلي للمشروع في الربع الأول من عام 2025،

 

وقام بتوقيع العقد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس شركة هينيواى وو هايلونج.

 

وقال وليد جمال الدين، أن توقيع عقد مشروع ينضم إلى سلسلة نجاحات الشراكة بين المنطقة الاقتصادية والاستثمارات الصينية.

 

وأكد جمال الدين، أن منطقة القنطرة غرب الصناعية التي يقام بها المشروع تضم في مرحلتها الأولى 11 مشروعاً، في مجالات عدة تتضمن: المنسوجات والأقمشة، والغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والأجهزة الطبية، والملابس الرياضية، إلى جانب مشروع أمتعة السفر بإجمالي مساحة 1.44 مليون م2، باستثمارات تصل إلى 1.07 مليار دولار، لتوفر 20 ألف فرصة عمل، حيث أنها منطقة صناعية واعدة وتستطيع استقبال المزيد من الاستثمارات، واستطاعت أن تكتسب ثقة المستثمرين في فترة وجيزة.

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وقال وو هايلونج، إن هذا التعاون هو نتاج الثقة فيما تستطيع أن تقدمه المنطقة الاقتصادية من دعم لمشروعهم،

وأوضح هايلونج، أن الشركة ستعمل على تطوير مزيد من الأفكار فيما يتعلق بنشاط المصنع أو أنشطة أخرى، مشيرا إلى أنه سيدعو المزيد من الشركات الصينية للتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لما تقدمه من مناخ جيد للاستثمار.

الجدير بالذكر أن هذا المشروع هو نتاج الجهود الترويجية للمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب خلال الفترة من 1 يوليو حتى ديسمبر 2023، والتي أسفرت عن توقيع 3 عقود حتى الآن، وجاري استكمال إجراءات التعاقد والموافقات للمشروعات المتبقية.

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شركة هينيواى الصينية صناعة حقائب السفر وليد جمال الدين المنسوجات والأقمشة

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