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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الطماطم بـ3.5 جنيه للكيلو .. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يقدم موقع صدي البلد ، تقريرا حول أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت بالأسواق المصرية، وجاءت الأسعار كالتالي:-

 

أسعار البصل 

سجل سعر كيلو البصل بين 11 لـ 22 جنيها.

أسعار الطماطم 

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 إلى 6.5 جنيهات.

أسعارالبطاطس

بلغ سعر البطاطس اليوم بين 6 جنيها و12 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار الكوسة 

سعر كيلو الكوسة  بين 8 إلى 16 جنيها.

أسعار البرتقال 
سجل سعر البرتقال البلدي بين 4.5 و7.5 جنيه للكيلو الواحد.

وسجل سعر الكيلو من البرتقال السكري بين 4.5 و7.5 جنيه.

فيما سجل سعر البرتقال أبو سرة بين 5 و9 جنيهات للكيلو الواحد.

وسجل سعر اللارنج بين 2 و4 جنيهات للكيلو الواحد.

وبلغ سعر اليوسفي بين 4.5 و8.5 جنيه للكيلو الواحد.

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أسعار الليمون 

بلغ سعر الكيلو الواحد من الليمون الحلو بين 7 و10 جنيهات .
بلغ سعر الليمون البلدي بين 8 و14 جنيها للكيلو الواحد .
فيما بلغ سعر الليمون اضاليا بين 2 و4 جنيهات للكيلو الواحد.

أسعار الجوافة 

سعر كيلو الجوافة بين 6 و14 جنيها.

أسعار الرمان 
 سعر الرمان  بين 15 و27 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار الفراولة 
سجل سعر الفراولة اليوم  بين 14 و20 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار الكانتلوب 
بلغ سعر الكانتلوب بين 7 و9 جنيهات للكيلو الواحد.

اسعار الخضروات والفاكهة اليوم أسعار البصل اسعار الطماطم أسعارالبطاطس أسعار الكوسة

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