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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة: استجابة فورية لـ97% من شكاوى المواطنين بجميع القطاعات

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

أشاد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وسرعة تعاملها مع شكاوى واستغاثات المواطنين التي يتم رصدها، وتنفيذها لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تحقيق أفضل استجابات ممكنة للشكاوى، وما تقوم به المنظومة من تنسيق كامل مع جميع الجهات الحكومية.

وفي هذا السياق، أعلن اللواء أحمد راشد، أن محافظة الجيزة تمكنت من إنجاز 97% من الشكاوى الواردة من مواطني الجيزة إلى منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء وحلها.

وأكد محافظ الجيزة أن الشكاوى المتبقية التي لم يتم إنجازها حتى الآن؛ تتعلق بمشروعات جار تنفيذها ولم يتم الانتهاء منها، أو مشروعات لم يتم توافر الاعتمادات المالية لها خلال العام المالي الحالي.

وأوضح أنه تم تقليص مدة الرد وإنجاز الشكوى لتصل إلى 4 أيام فقط كحد أقصى بدلا من 21 يومًا، للتسهيل على المواطنين وتحقيق الاستجابة الفورية لمطالبهم.

وأشار راشد إلى أن المحافظة تلقت 2214 شكوى خلال الشهر الماضي، وقد تمت الاستجابة للشكاوى وإنجازها بنسبة تتعدى 97%.

ولفت إلى أن هيئة النظافة والتجميل حافظت على معدل إنجازها للشكاوى، حيث جاءت في المركز الأول بنسبة استجابة 100%، وفيما يخص الأحياء والمراكز، فقد جاء حي المنيرة الغربية ومركز ومدينة أطفيح في المراكز الأولى بأعلى معدل إنجاز بنسبة 100%.

وقال محافظ الجيزة إن حي العجوزة والجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية حققو أعلى معدلات إنجاز للمعاملات الخاصة بالمواطنين بالمراكز التكنولوجية، وذلك خلال الشهر الماضي.

وأضاف أن المحافظة تسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين، خاصة في الرد على الشكاوى، حيث يتم تلقى وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيا فوراً.

وأكد المحافظ أن هناك متابعة يومية لشكاوي المواطنين، وأن المحافظة لا تدخر جهداً في حلها مع الأهتمام البالغ بمستوى النظافة والتجميل وعدم السماح بتراكم تجمعات لمخلفات القمامة والتعاقد مع شركات نظافة لديها الخبرة والمعدات الكافية لتفعيل منظومة الجمع السكني بالمراكز والقرى.

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