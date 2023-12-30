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رئيس التحرير
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أخبار البلد

لتطوير منظومة الإنتاج.. المركزي لمتبقيات المبيدات ينظم ورشة عمل لمنتجي ومصدري الفراولة

صدى البلد

نظم كل من المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية وكروب لايف مصر ورشة عمل لدعم منتجي ومصدري الفراولة بمحافظة الإسماعيلية تحت عنوان " أهم العوامل المؤثرة على محصول الفراولة قبل وبعد الحصاد ".

 واستهدفت ورشة العمل رفع قدرات منتجي ومصدري محصول الفراولة بمحافظة الإسماعيلية لتطوير منظومة الإنتاج والتصدير لإنتاج غذاء آمن محلياً ومتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية تصديريا.

 

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الى الجهات التابعة للوزارة ومركز البحوث الزراعية بدعم المنتجين والمصدرين في القطاع الزراعي من خلال التدريب والإرشاد.

وقام بافتتاح ورشة العمل كل من د. هند عبداللاه مدير المعمل، م. يحيى عبد الغفار مدير عام الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، م. عمرو موسى عن كروب لايف مصر.

و أشارت عبداللاه في كلمتها إلى قيام المعمل بتنظيم هذه الفعاليات مع شركاء العمل للإستماع إلى أهم المشكلات الفنية التي تواجه المنتجين والمصدرين لتطوير  منظومة الإنتاج والتصدير لهذا المحصول وكذا الخدمات التي يقدمها المعمل مما يعود بالنفع على العاملين بالإنتاج والتصدير للمحاصيل الزراعية.

واشتملت ورشة العمل على عدة محاضرات هامة تضمنت توضيح الأهمية الاقتصادية لإنتاج وتصدير الفراولة والتوسع في الإنتاج، كما تضمنت أهم الآفات التي تصيب هذا المحصول وطرق مكافحتها باستخدام الإدارة المتكاملة للمكافحة والاستخدام المسئول للمبيدات وأيضاً أهم الملوثات الكيميائية من العناصر الثقيلة والملوثات الميكروبية وأهمية طرق سحب العينات لتحليل المنتج قبل تصديره وأهمية الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات ومتطلبات الأسواق الخارجية والجهات الرقابية.

وشارك في إلقاء المحاضرات د. منى خورشيد رئيس قسم العناصر الثقيلة ووكيل المعمل، د. محمد عبدالله رئيس قسم الميكروبيولوجي، د. طاهر قدح الباحث الأول ورئيس قسم التسويق بالمعمل ، د مصطفى نبيل الباحث بالمعمل، د. حسن شلبي، م. هيثم خليفة. 
وقد شارك في حضور ورشة العمل العديد من منتجي ومصدري محصول الفراولة بمحافظة الإسماعيلية.

وأعلنت عبداللاه أن هذه الورشة هي الأولى التي ينظمها المعمل مع كروب لايف مصر لمحاصيل متخصصة بالمحافظات وذلك في إطار تنفيذ خطة المعمل لتنظيم سلسلة من ورش العمل المختلفة لأهم المحاصيل التصديرية بأهم محافظات الإنتاج في مصر  لممارسة الدور الإرشادي والتدريبي للعاملين في القطاع الزراعي بالتعاون مع كروب لايف مصر وجهات أخرى. 

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