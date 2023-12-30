فيتوريا يكشف سر اختيار مدافعين أطوالهم 190 سم بقائمة منتخب مصر

كشف روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، عن سر اختياره لعدد من المدافعين واستبعاد أخرين كان أسهم اختيارهم كبيرة وخاصة ياسر إبراهيم.

وقال فيتوريا خلال مؤتمره الصحفي، انه اختار اثنين من المدافعين أطوالهم تتعدي ١٩٠ سم للتعامل مع الأطوال الإفريقية، وانه اختار أحمد حجازى وأسامة جلال وأحمد سامي.

وأضاف فيتوريا ان اختيار احمد سامي بالنسبة له مثل الساعة السويسرية يقوم بالمطلوب منه بشكل مثالي.

واكد ان ياسر إبراهيم لاعب جيد، وأنه اختار ما يناسب طريقة لاعبه والمنتخبات الإفريقية التى سيواجهها.

وكشف روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، أسباب استبعاد عبد الله السعيد من قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال فيتوريا خلال مؤتمره الصحفي، إنه اختار عبدالله السعيد في قائمة المنتخب المبدئية لأنه لا يريد أن يغلق الباب في وجه السعيد.

وأضاف فيتوريا أنه يحترم عبد الله السعيد وسعيد جدا باحترافيته وتقبله لاي شىء يقرره دون حزن، وإنه وضعه في القائمة المبدئية للاستفادة من خبراته في حالة اختياره.

وكشف روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، أسباب استبعاد حسين الشحات لاعب الأهلى من قائمة المنتخب المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار.

وأضاف فيتوريا خلال مؤتمره الصحفي أن حسين الشحات يخضع لفحوصات طبية مع النادي الأهلي في الفترة الحالية، ويوجد العديد من اللاعبين في مركزه مما ادي إلى تقليل فرص اختياره.

وكشف روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، عن اسباب اختيار أحمد فتوح ومحمد صبحي رغم عدم لعبهم لمدة ٧٠ يوما ماضية.

وأضاف فيتوريا خلال مؤتمره الصحفي ان اختيار فتوح هو رؤية فنية له وان الوقت الذي سيحتاج فيه فتوح سوف يؤدي بشكل جيد، وهو لاعب لائق ومعجب به ومستقبل للكرة المصرية.

وبالنسبة لصبحي قال فيتوريا أنه يثق فيه تماما وأنه لو اختاره لحراسة مرمى المنتخب سوف يختاره ويثق فيه بشكل كبير.

وقال روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، ان اليوم هو بداية الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف فيتوريا خلال مؤتمره الصحفي، إنه تم اختيار ٢٧ لاعبا لقائمة المنتخب المشاركة في بطولة أمم إفريقيا، وان المعسكر سوف يبدأ يوم ٢ يناير.

واوضح فيتوريا ان المعسكر سوف يكون في العاصمة الإدارية، وسيتم لعب مباراة ودية مع منتخب تنزانيا يوم ٧ يناير وثم بعد ذلك سيتم منح اللاعبين راحة لزيارة أسرهم، والسفر لكوت ديفوار يوم ٩ يناير حتى نهاية البطولة.

أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن قائمة الفريق المختارة لمعسكر يناير استعدادا لبطولة كأس الامم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار و اللاعبون هم :

محمد الشناوي

أحمد الشناوي

محمد أبو جبل

محمد صبحي

عمر كمال

محمد هاني

أحمد حجازي

علي جبر

أحمد سامي

محمد عبد المنعم

أسامة جلال

محمد حمدي

أحمد فتوح

مروان عطية

أحمد نبيل كوكا

محمد النني

محمود حمادة

حمدي فتحي

إمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

مصطفى فتحي

عمر مرموش

محمود حسن تريزيجيه

مصطفى محمد

محمود كهربا

أحمد حسن كوكا

