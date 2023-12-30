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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الدقهلية ترفع كفاءة أقسام استقبال الأطفال وزيادة الأسرة بالتزامن مع الشتاء

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت مديرية الصحة بالدقهلية برئاسة الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة اجتماعا طارئاً اليوم  مع مديرى المستشفيات ورؤساء أقسام الاطفال لبحث رفع كفاءة أقسام استقبال الأطفال وذلك بالتزامن مع ازدياد تردد حالات الاطفال مع دخول موسم الشتاء.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هبة الشريف مدير الطب العلاجى والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات والدكتورة نجلاء فتحى مدير إدارة الرعاية الحرجة والدكتورة شيرين يحيى وكيل إدارة المستشفيات والدكتورة بسمة شوكت مسئول حضانات الأطفال وعنايتها والاستاذة أميمة صبحى مدير إدارة التمريض.

 وتم مناقشة خطة زيادة الاستيعاب وزيادة نوباتجيات اطباء الاطفال وإمكانية ضم قسم اطباء الحضانات حال الاحتياج إلى وذلك وفق بيانات المستشفيات بعدد أسرة أقسام الاطفال و عنايات الاطفال و إجمالى الاقسام الداخلية و الباطنة.

كما تم الاتفاق على بعض الخطط العاجله لزيادة اعداد الأسرة بجميع المستشفيات وعمل بروتوكول تعاون بين جميع المستشفيات لسهولة التنسيق ودخول الحالات مع التنبيه المشدد على استقبال جميع الحالات أيا كانت الأسباب وتقديم كافة الخدمات الطبية لها.

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الأقسام الداخلية أطباء الأطفال الدقهلية مديرية الصحة مديرى المستشفيات مدير الطب العلاجى وكيل الوزارة

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