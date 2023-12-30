سلسلة استهدافات جديدة من الطيران الحربي للاحتلال على مخيم البريج

أفادت قناة ميادين الفسطينية ، اليوم السبت، بوجود سلسلة استهدافات جديدة من الطيران الحربي على مخيم البريج بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف.

ومن جانبه ، قال أحد السكان إن الدبابات الإسرائيلية توغلت في وسط وجنوب قطاع غزة، اليوم السبت، تحت نيران جوية ومدفعية كثيفة، في استمرار لهجوم دام أدى إلى تدمير جزء كبير من القطاع، وقالت إسرائيل إنه قد يستمر لأشهر أخرى.

وتركز القتال في البريج والنصيرات والمغازي وخانيونس، مدعوما بغارات جوية مكثفة امتلأت المستشفيات بالجرحى الفلسطينيين.

وأوضحت السلطات الصحية في القطاع الذي تديره حركة حماس إن القصف أدى إلى مقتل 165 شخصا وإصابة 250 آخرين في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي مستشفى ناصر في خان يونس، وهو أكبر وأهم منشأة طبية في جنوب المنطقة الصغيرة المزدحمة، أظهر مقطع فيديو للهلال الأحمر المسعفين وهم ينقلون طفلاً صغيرًا مغطى بالغبار إلى مستشفى مزدحم بينما كان أحدهم يصرخ 'هناك تنفس، هناك تنفس'.

وقد اضطر جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تقريباً إلى ترك منازلهم بسبب الهجوم الإسرائيلي الذي استمر 12 أسبوعاً، والذي أثاره هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص وجلب 240 رهينة إلى قبضة الجماعة.

