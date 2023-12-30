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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رفع فيلم البعبع من السينمات بسبب ضعف الايرادات

صدى البلد

سحبت دور العرض السينمائية أمس الجمعة، فيلم “البعبع” للنجم أمير كرارة من جميع السينمات،  بسبب إيراداته الضعيفة. 

وتستمر المنافسة في دور العرض السينمائية بين عدد من الأفلام أبرزهم فيلم أبو نسب للفنان محمد إمام وياسمين صبري، والذي تصدر الترند، وحاز على إعجاب الجماهير في الوطن العربي،  وشماريخ للفنان آسر ياسين وأمينة خليل وكارت شحن لمحمد ثروت ووش في وش لمحمد ممدوح وأمينة خليل والعميل صفر لأكرم حسني وفوي فوي فوي لمحمد فراج وغيرهم.

يذكر أن فيلم البعبع شارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أمير كرارة وياسمين صبري وباسم سمرة ومحمد عبد الرحمن توتا ومحمد أنور وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

البعبع

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