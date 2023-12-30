بسبب حصوة في الكلى.. ممرضة أمريكية تبتر يديها وساقيها بطريقة مأساوية

فقدت ممرضة قدميها وذراعيها، بعد إجرائها عملية إزالة حصوات بالكلى وهو ما وصفه الأطباء بالكارثة الطبية الصادمة.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أصيبت لوسيندا مولينز، وهي ممرضة من ولاية كنتاكي بالولايات المتحدة، بـمرض الإنتان بعد أن عانت من حصوة في الكلى كان لابد من إزالتها.

ممرضة تبتر يديها وساقيها في حالة طبية مأساوية

وأوضحت الصحيفة، أنه تم نقل الأم البالغة من العمر 41 عامًا، وهي أم لطفلين، إلى مستشفى في فورت لوجان بولاية ستانفورد، قبل نقلها إلى مستشفى جامعة كنتاكي في ليكسينغتون حيث تم تخديرها بشدة، وعندما استيقظت، كانت كلتا ساقيها قد اختفتا.

ومن أجل إنقاذ حياتها، اضطر الأطباء إلى بتر ساقيها، وأبلغوا مولينز أنها ستحتاج إلى فقدان ذراعيها أسفل المرفق أيضًا.

واشارات الصحيفة إلى أنه يمكن لجراحة حصوات الكلى أن تسبب العدوى، وفقدان الدم أثناء العملية، وإصابة أجزاء أخرى من الجسم وعدم تفتت الحصوات، على الرغم من أن ما حدث لمولينز كان على حد تعبيرها: "نادر جدًا، عاصفة كاملة".