بخطوات بسيطة .. كيف تتعامل مع فقاعات الحروق بدون مضاعفات

فقاعات الحروق تحدث عندما يصاب الجلد بالحرق، وتؤدي للشعور بآلام والمظهر المزعج غير المحبب للشخص.

ووفقاً لموقع healthdirect نعرض كيفية التعامل مع فقاعات الحروق بشكل صحيح وتجنب أي مضاعفات أخرى.

كيف تتعامل مع فقاعات الحروق:

غسل منطقة الحرق بالماء والصابون المضاد للجراثيم ،فهذا يساعد على التخلص من البكتيريا والجراثيم التي يمكنها الوصول إلى مكان الحرق.



وضع منطقة الحرق تحت الماء البارد ويكون ذلك لمدة 10 دقائق.

تجفيف منطقة الحرق بقطعة قماش نظيفة أو منشفة، حيث لا يجب تركها رطبة، التغطية بضمادة معقمة غير لاصقة لتجنب الملوثات، ويجب الحذر عند تجفيفها.

تجنب وضع الثلج مباشرة على الحرق لأنه قد يضعف الدورة الدموية، وتجنب وضع منتجات غير طبية مثل المعجون، الزبدة، الطحين، تجنب وضع الشاش القطني، لأنه يلتصق بالحرق ويسبب العدوى.

يجب تجنب فرقعة الفقاعات بالأصابع أو أدوات غير نظيفة حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى عدوى أو تلف أكبر للجلد.

قم بتنظيف الجلد المحيط بالفقاعات بلطف باستخدام ماء وصابون معقم.

يجب تجنب وضع الكحول أو المواد المطهرة المهيجة مباشرة على الفقاعات.

تجفيف الجلد بعد التنظيف، اترك الجلد يجف تمامًا بشكل طبيعي و يمكن استخدام قطعة نظيفة من القماش لتجفيف المنطقة بلطف إذا لزم الأمر.

لحماية الفقاعات يُفضل تغطية الفقاعات بضمادة نظيفة وغير لاصقة لتوفير حماية إضافية وتجنب التلامس المباشر مع الملابس أو المواد الخارجية.

إذا كانت الفقاعات كبيرة أو تسبب ألمًا شديدًا، أو إذا كانت هناك علامات على التهاب أو عدوى مثل الاحمرار الزائد أو الانتفاخ أو الصديد، فيجب عليك استشارة الطبيب.