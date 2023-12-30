عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بخطوات بسيطة .. كيف تتعامل مع فقاعات الحروق بدون مضاعفات

فقاعات الحروق
فقاعات الحروق

فقاعات الحروق تحدث عندما يصاب الجلد بالحرق، وتؤدي للشعور بآلام والمظهر المزعج غير المحبب للشخص.

ووفقاً لموقع healthdirect نعرض كيفية التعامل مع فقاعات الحروق بشكل صحيح وتجنب أي مضاعفات أخرى.

كيف تتعامل مع فقاعات الحروق:

غسل منطقة الحرق بالماء والصابون المضاد للجراثيم ،فهذا يساعد على التخلص من البكتيريا والجراثيم التي يمكنها الوصول إلى مكان الحرق.


وضع منطقة الحرق تحت الماء البارد ويكون ذلك لمدة 10 دقائق.

تجفيف منطقة الحرق بقطعة قماش نظيفة أو منشفة، حيث لا يجب تركها رطبة، التغطية بضمادة معقمة غير لاصقة  لتجنب الملوثات، ويجب الحذر عند تجفيفها.

txt

نصائح ذهبية لتجنب حكة الجلد والحساسية في الشتاء

txt

طبيبة تحذر من مرض يصيب الفتيات قبل سن البلوغ ..تعرف على أعراضه

txt

طبيبة تحذر: الإنفلونزا قد تؤدي إلى الوفاة في هذه الحالات

txt

طبيبة تقدم 9 نصائح سحرية لحماية الأطفال من أدوار البرد قبل الذهاب للمدرسة

تجنب وضع الثلج مباشرة على الحرق لأنه قد يضعف الدورة الدموية، وتجنب وضع منتجات غير طبية مثل المعجون، الزبدة، الطحين، تجنب وضع الشاش القطني، لأنه يلتصق بالحرق ويسبب العدوى.

يجب تجنب فرقعة الفقاعات بالأصابع أو أدوات غير نظيفة  حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى عدوى أو تلف أكبر للجلد.

قم بتنظيف الجلد المحيط بالفقاعات بلطف باستخدام ماء وصابون معقم.  

يجب تجنب وضع الكحول أو المواد المطهرة المهيجة مباشرة على الفقاعات.

تجفيف الجلد بعد التنظيف، اترك الجلد يجف تمامًا بشكل طبيعي و يمكن استخدام قطعة نظيفة من القماش لتجفيف المنطقة بلطف إذا لزم الأمر.

لحماية الفقاعات يُفضل تغطية الفقاعات بضمادة نظيفة وغير لاصقة لتوفير حماية إضافية وتجنب التلامس المباشر مع الملابس أو المواد الخارجية.  

إذا كانت الفقاعات كبيرة أو تسبب ألمًا شديدًا، أو إذا كانت هناك علامات على التهاب أو عدوى مثل الاحمرار الزائد أو الانتفاخ أو الصديد، فيجب عليك استشارة الطبيب.

فقاعات الحروق فقاعات حروق الجلد علاج الفقاعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه دفعة واحدة|تراجع أسعار الذهب بمحلات الصاغة..وهذا ثمن عيار 21 الآن

رسميًا .. طلاق أيمن بهجت قمر وزوجته | خاص

انخفاض البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت فى الأسواق

رسالة مهمة من أليو ديانج لـ لاعبي الأهلي .. تفاصيل

رد فعل مفاجئ من حسين الشحات بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

23 لاعبا أساسيا.. فيتوريا يستقر على قائمة منتخب مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-12-2023| تشتري ولا لأ؟

الزمالك يحدد قيمة التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

بعد إعلان ظهور حالات بمصر.. علامات تدل على الإصابة بمتحور كورونا الجديد JN1

حمى جديدة تنتشر في السويد ..تعرف على أعراض الإصابة

طريقة عمل فوم النسكافيه.. وسر الرغوة الكثيفة مثل المحلات

فوائد الحرنكش مذهلة.. يحمي من أمراض خطيرة ويعزز المناعة ويقي من السرطان

أعراض تشير الي الإصابة بتصلب الشرايين.. أغربها فقدان الشهية

خطوة بخطوة.. طريقة عمل الباتيه بالجبنة زي المحلات

احذروا| آلام القلب النفسي تسبب الوفاة.. علامات تحذيرية تعرف عليها

علشان متحتاريش كل يوم.. أفكار مبتكرة لوجبات إفطار الرضع

ترشيحاتنا

الجرام بـ1800 جنيه| أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 غير متوقع

هدنة جديدة شهرا .. وحال عدم تنفيذ إسرائيل هذا الشرط تسوء الأوضاع

بسبب حصوة في الكلى.. ممرضة أمريكية تبتر يديها وساقيها بطريقة مأساوية

القاهرة الإخبارية: سماع دوي انفجارات في محيط مدينة حلب شمال سوريا

السماح بشرط| منع سفر الأشخاص أقل من 18 سنة لخارج البلاد دون ذويهم

باحث في الشأن الروسي: هجمات أوكرانيا على بلجراد عملية انتقامية ناجحة بامتياز


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق| ماذا يحدث للجسم عند تناول الماء من الأوعية النحاسية؟

ملابس جريئة .. منة فضالى تثير الجدل من إسطنبول

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل فطائر القرفة

هل رأس السنة الميلادية إجازة رسمية؟.. جدول العطلات خلال يناير 2024

فيديو

تركيا تستعد لزلـ.زال مدمر جديد .. إجراء عاجل قبل الكـ.ارثة

عمرة رجب تبدأ من 28 ألف جنيه.. تفاصيل برامج شركات السياحة

تحذيرات الأرصاد.. سقوط أمطار ودعوة لتأجيل السفر.. فيديو

أسعار الذهب إلى أين؟.. صعود جديد لـ عيار21 ومفاجآت متوقعة الفترة القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

اﻟﻤﺰﻳﺪ