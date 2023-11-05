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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طبيبة تقدم 9 نصائح سحرية لحماية الأطفال من أدوار البرد قبل الذهاب للمدرسة

نصائح لحماية الأطفال
نصائح لحماية الأطفال من نزلات البرد

قدمت الدكتورة غادة شوشة أستاذ طب الأطفال، والحساسية والمناعة بكلية الطب، جامعة عين شمس ، عدة نصائح  لأولياء الأمور اثناء  المدارس وكتبت عبر صفحتها علي فيسبوك انه مع بدء انخفاض درجات الحرارة وبداية فصل الشتاء يكثر  إصابة أطفال المدارس   بأدوار البرد والتعب، لذلك يجب علي الأمهات الانتباه لعدة أشياء   : -

١- معدل الإصابة بالعدوى الفيروسية (أدوار البرد يعني) ممكن ي ان يصل من ٤ إلى ٦ أدوار طوال فترة الدراسة  وطيب عدم اعطاء الطفل  مضاد حيوي

٢- اذا كان  الطفل  يستيقظ كتيرا  اثناء الليل يكح او يغير وضع النوم، أو  يستقيظ في الصباح يكح أو يعطس،  او بيهرش في الأنف او بيحصل له أدوار برد متكررة وكتمة أنف  وحساسية أنف  لابد  ان ياخد علاج للحساسية

٣- ذا كان تعب الطفل نهجان وكحة و صفارة مع النفس خصوصا بعد اللعب او المجهود  فمعني ذلك انه مصاب  بحساسية صدر  ولابد  من علاج سريع  

٤- نهتم بالأكل الصحي والمفيد فترة المدرسة، ومنع حلويات وسكريات وزيوت، ونعود أولادنا يشربوا مياه بانتظام، مع ملعقة عسل نحل الصبح قبل ما ينزلوا من البيت.

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٥- ممنوع  نعود أولادنا على المنبهات  مثل الشاي والقهوة والمشروبات التي تحتوي على كافيين، مسموح للطفل يبدأ ياخد كوب واحد شاي او نسكافيه أسبوعيا بعد سن ١٢ سنة.

٦- تطعيم الأنفلونزا مهم جدا.

٧- الفيتامينات التي تحتوي على حديد مهمة، ولكن بعد استشارة الطبيب، علشان ما نديش جرعات زيادة.

٨- ممنوع   مواد حافظة مثل شيبسيهات ونودلز، و حلوى ملونة، وعدم   الاستهانة بصحة أولادكم.

٩- وأخيرا، الحساسية مرض يمكن علاجه والتخلص منه،
له أدوية، واختبارات حساسية، وأمصال، وعلاج بيولوجي وهو أحدث ما توصل إليه العلم.

نزلات البرد الشيبسي الحلويات الحساسية نودلز

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