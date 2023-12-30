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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إلغاء جميع رحلات القطارات بين لندن والبر الرئيسي الأوروبي لهذا السبب

صدى البلد

أعلنت شركة يوروستار الدولية للسكك الحديدية ، اليوم السبت ، إلغاء جميع رحلات القطارات التي تربط لندن بالبر الرئيسي الأوروبي.

وجاء ذلك بسبب الفيضانات في أنفاق السكك الحديدية في جنوب شرق إنجلتر مما أدى إلى تعطيل السفر لآلاف الركاب في عطلة العام الجديد.

وألغت يوروستار في البداية 14 قطارا تعمل اليوم لكنها قالت إنها قررت إلغاء جميع خدمات اليوم – ما مجموعه 41 قطارا – مع استمرار الفيضانات.

ولم يتضح على الفور سبب الفيضانات في أنفاق السكك الحديدية تحت نهر التايمز بالقرب من إبسفليت شرقي لندن.

وواجهت أجزاء من إنجلترا أمطارا غزيرة في الأيام الأخيرة، وتم إصدار 'تحذير أصفر' رسمي من رياح قوية وعاصفة في جنوب إنجلترا.

وأظهرت لقطات تلفزيونية المياه تتدفق إلى أحد الأنفاق وتغطي المسار، بينما في محطة سانت بانكراس في لندن، جلس مئات الركاب الذين تقطعت بهم السبل مع حقائب السفر ينتظرون في ساحة الانتظار.

وقالت يوروستار في بيان عبر البريد الإلكتروني: 'نحن ندرك أن هذا وقت حيوي للعودة إلى المنزل في نهاية موسم الأعياد وقبل حلول العام الجديد، ونحن ندعم العملاء في المحطات'.

ويعد الإلغاء هو التعطيل الثاني لعملاء يوروستار خلال موسم العطلات. 

وفي 21 ديسمبر، أدى إضراب صناعي مفاجئ للعمال الفرنسيين إلى إحباط خطط سفر الآلاف في عيد الميلاد.

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