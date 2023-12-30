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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نصف المملكة المتحدة على موعد مع إعصار مدمر.. وتحذيرات خطرة بهذا الشأن

إعصار مدمر .
إعصار مدمر .

تعرّض ما يقرب من نصف المملكة المتحدة لـ "تحذير من الإعصار" مع اجتياح العاصفة هينك لبريطانيا. 

وبحسب صحيفة “ ديلي ستار”، أصدرت منظمة أبحاث الأعاصير والعواصف "توقعات جوية قاسية" تغطي معظم أنحاء إنجلترا وكل ويلز وجزر القنال، حيث تقع جمهورية أيرلندا الوسطى والجنوبية أيضًا في خط النار. 

بالإضافة إلى "الأعاصير المعزولة"، يمكن للبريطانيين في هذه المناطق رؤية سرعة رياح تصل إلى 70 ميلاً في الساعة بالإضافة إلى البرق والبرد.

 دخل التحذير حيز التنفيذ في الساعة الرابعة صباحًا اليوم (السبت 30 ديسمبر) وسيظل ساريًا حتى الساعة السادسة صباحًا غد.

 إعصار مدمر 

قالت المنظمة على موقعها على الإنترنت: «من المرجح أن يشجع التدفق المنخفض المستوى إلى الجبهة خطًا ضيقًا من الأمطار الغزيرة، وقد يسمح القص على طول الجبهة بتطور الأعاصير الميسوسيكلونية». 

وسيساعد ذلك في جلب هبوب رياح قوية في بعض الأماكن، ربما إلى "60-70 ميلاً في الساعة.. سيكون هناك أيضًا خطر حدوث أعاصير معزولة". 

يأتي ذلك بعد أن أصدر مكتب الأرصاد الجوية سلسلة من التحذيرات الجوية اليوم والتي تؤثر على معظم أنحاء المملكة المتحدة.

 وذكرت صحيفة ديلي ستار سابقًا أن العاصفة هينك شهدت إعلان المتنبئ في البداية عن ستة تحذيرات من الطقس باللون الأصفر في جميع أنحاء إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، ولا تزال خمسة منها قائمة.

بريطانيا المملكة المتحدة العاصفة هينك إعصار مدمر الأعاصير توقعات جوية

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