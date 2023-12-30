البابا تواضروس: قوة مصر العسكرية ركن هام للحفاظ على الدولة

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الرئيس السيسي أكد أننا نبني دولة ولكي نحقق ذلك يجب أن تكون أركانها قوية.

أكد قداسة البابا تواضروس خلال حواره مع برنامج “ المساء مع قصواء ” المذاع عبر قناة “سى بى سى” تقديم الإعلامية قصواء الخلالى، مصر تواجه تحديات غير عادية والمخاطر المحيطة بنا مؤلمة للغاية، معقبا:" نحن في عالم لا يحترم إلا القوي عسكريًا واقتصاديًا واجتماعيًا".

قوة مصر العسكرية



أضاف البابا تواضروس أن قوة مصر العسكرية أحد الأركان المهمة في الحفاظ على الدولة والدفاع عنها من المخاطر المحيطة.

لفت قداسة البابا تواضروس أن التنوع الكبير مع الحضارة الغنية في تاريخنا يعطينا نوع من الأصالة وهذا من أهم مقومات قوة المجتمع المصري.