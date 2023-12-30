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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

غنى أمام الكعبة لأم كلثوم..أول رد من مصري أثار الجدل عبر السوشيال ميديا

لقطة من الفيديو المثير
لقطة من الفيديو المثير للجدل

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لأحد المعتمرين من مصر، يردد كلمات أغنية أم كلثوم (كنت أبتعد عنه وكان يناديني) أمام الكعبة المشرفة.

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وعلق جمهور السوشيال ميديا، على الفيديو، بحالة من السخرية والغضب من هذا المقطع الذين رأوا فيه أنه لا يناسب المكان ولا حرمة المسجد الحرام ولا الكعبة المشرفة.

وتواصل موقع صدى البلد، مع صاحب الفيديو، وهو إبراهيم نبيه منصور، والذي يعمل في مجال الإنشاد الديني.

وقال إبراهيم نبيه منصور، إنه لم يردد أغنية أمام الكعبة المشرفة، ولكنه ردد كلمات الأغنية التي استحسن ألفاظها والتي تعبر عن حال الشخص العاصي الذي يريد العودة إلى خالقه.

وأضاف أنه لم يرتكب أمرا مخالفا كما يظن البعض، كما أن الأغنية لو كانت فيها كلام المحبوب لحبيبه، فقد يكون المقصود منها الزوجة وهذا لا حرج فيه شرعا أن يعبر الرجل عن شوقه لزوجته وحبيبته.

لمشاهدة الفيديو من هنا

فيديو مصر المعتمرين أغنية ام كلثوم الكعبة

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