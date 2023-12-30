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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منسق دولي للإغاثة يدين إطلاق النار على قافلة مساعدات أممية في غزة

صدى البلد

أصدر رئيس هيئة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة مارتن غريفيث بيانًا السبت أدان فيه إطلاق النار على قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة في اليوم السابق في غزة.

وقال غريفيث إن 'القافلة كانت تحمل علامات واضحة وتم تنسيق تحركاتها مع الأطراف. والهجمات على العاملين في المجال الإنساني غير قانونية'.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، إن الجنود الإسرائيليين تعرضوا لإطلاق النار على القافلة، بحسب مدير الوكالة توماس وايت.

وقال الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN إنه يحقق في الحادث.

وقال دورون سبيلمان، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، لشبكة CNN يوم الجمعة: 'نحن لا نطلق النار عمداً على أي منظمة إنسانية'. 'إذا كان هذا خطأ، وإذا تم التحقق من ذلك، فسوف نخرج ونقوله'.
وقالت مديرة الاتصالات في الأونروا، جولييت توما، لشبكة CNN يوم الجمعة، إن القافلة كانت مكونة من سبع مركبات تابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك مركبتان مدرعتان، تم وضع علامة خارجية عليها بحروف 'UN'.

وقال توما أيضًا إنه طُلب من القافلة تغيير مسارها.

ليس من الواضح حتى الآن سبب مطالبة القافلة بإجراء التغيير، وكم من الوقت انقضى بين الطلب المبلغ عنه لتغيير مسار القافلة وإطلاق النار من قبل الجنود الإسرائيليين.

هيئة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة مارتن غريفيث

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