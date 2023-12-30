قرصنة إذاعة صوت فلسطين بواسطة الاحتلال لبث رسائل تهديد للمواطنين

أدانت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، اليوم السبت، قرصنة قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، لأثير إذاعة صوت فلسطين على الموجة الرئيسية (Fm100,01) لبث رسائل تهديد للفلسطينين في قطاع غزة، معتبرة ذلك جريمة جديدة بحق الإعلام الفلسطيني.

ولفتت الهيئة، إلى خطورة هذه القرصنة الإسرائيلية في استباحة وسائل الإعلام الفلسطينية بقوة الاحتلال لتستخدمها في حربها العدوانية على الفلسطينين.

وأكدت الهيئة أن هذه الجريمة الجديدة تأتي ضمن حرب الاحتلال الشاملة على كافة أبناء الشعب الفلسطيني، وتعد استمرارا للحرب التي يشنها على الإعلام الرسمي الفلسطيني عبر إعدام الصحفيين وعائلاتهم، كما جرى مع الزميل محمد أبو حطب ومئات الإعلاميين، وعبر استمراره في إغلاق مكتب الهيئة في القدس المحتلة والاعتداء الدائم على طواقمها في الميدان.

وشددت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، على أنها ماضية في أداء رسالتها بإيصال صوت وصورة الشعب الفلسطيني إلى كل مكان في العالم مهما كانت جرائم الاحتلال بحق الفلسطينين، وأن كل هذا الاستهداف لن يزيدها إلا اصرارا على فضح جرائم الاحتلال للعالم أجمع وصولا لمحاسبته عليها.

وأكدت على متابعتها لهذه القرصنة مع كافة جهات الاختصاص على المستويين الداخلي والخارجي لمحاسبة ومحاكمة الاحتلال على جرائمه المستمرة.