نتنياهو يهدد حزب الله اللبناني باندلاع معارك لم يرى مثلها من قبل

قال بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إنه إذا وسّع حزب الله المعركة فسيتلقون ضربات لم يسبق لهم أن شهدوها من قبل.

وزعم نتنياهو، أنه تم توجيه ضربات قوية لحزب الله ودمر أهدافا مهمة تابعة له، مضيفاً أن حزب الله سيتلقى ضربات لن يتخيلها إذا وسع هجماته على إسرائيل.

وأما عن الحرب في غزة، فقال نتنياهو، إن الحرب في القطاع معقدة لكنه واثق من انتصار الاحتلال وزعم أن الاحتلال ضرب قادة حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وسيصلوا إليهم.



وقال نتنياهو إن تحقيق النصر يحتاج لمزيد من الوقت وزعم أنه فعل ذلك بالحفاظ على أرواح جنودهم قدر الإمكان.

ولفت نتنياهو إلى أن الحرب ستستمر عدة أشهر إضافية، مضيفاً أنه لن يتراجع عن استعادة الأسرى والقضاء على حركة المقاومة حماس.

وأكد نتنياهو على حصول الاحتلال الإسرائيلي على دعم أميركي ووجد ذلك في مجلس الأمن.



وزعم نتنياهو أن إسرائيل تواجه ضغوطا دولية لكنهم ماضون في تحقيق أهدافهم بغزة.



وجدد نتنياهو عدم سماح بتهديد الحوثيين لأمن الإسرائيليين ، ومن ناحية أخرى لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي.

وأكد على العمل في كل وقت ضد التهديدات الإيرانية.